Книгочеям Твери предлагают написать рецензию на книгу и получить приз
Прочитайте книгу, напишите о ней отзыв и получите приз - таковы условия акции "Летнее чтение", организованной тверской Горьковкой.
Правда, приз получит только победитель - тот рецензент, чей отзыв на книгу будет лучше всего отражать собственную позицию и содержать веские аргументы. Лучшая рецензия также должна быть написана хорошим литературным языком и иметь интересную подачу.
Чтобы принять участие в этом конкурсе и почувствовать себя настоящим литературным критиком, нужно: выбрать книгу из списка акции на сайте библиотеки, заказать её по телефону 32-16-09 или "электронке" abonem@tverlib.ru. Прочитав книгу, напишите на неё отзыв.
Присылайте своб рецензию на адрес konkurs.book@yandex.ru или принесите в отдел абонемента до 1 сентября.
Технические требования к рецензии следующие: объём не менее половины и не более листа документа Word, шрифт - Times New Roman, высота 12pt.
В конкурсе могут принять участие только читатели библиотеки. Если вы не являетесь читателем Горьковки, запишитесь в отделе регистрации. Телефоны библиотеки: 32-16-09 – абонемент; 35-99-86 – центр книги и чтения.
ИСТОЧНИК KP.RU