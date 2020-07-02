2020-07-02T08:58:45+03:00
Общество

Библиотека имени Герцена в Твери возобновила выдачу книг

Заказ на книгу нужно оформить заранее, а при посещении библиотеки носить маску и перчатки
Виктория ТУШКОВА
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В воскресенье у библиотеки имени Герцена выходной, в другие дни она работает с 10 до 18 часов.В воскресенье у библиотеки имени Герцена выходной, в другие дни она работает с 10 до 18 часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Центральная городская библиотека имени Герцена возобновила выдачу книг. Но сотрудники библиотеки предупреждают: книги выдают только по предварительному заказу.

Для этого нужно выбрать книгу в электронном каталоге на сайте библиотеки и оформить заказ в личном кабинете (также на сайте). Либо сообщить о заказе по телефону или по электронной почте.

Координаты отделов библиотеки имени Герцена:

-отдел обслуживания и книгохранения: +7(4822) 34-29-20, +7(4822) 63-01-15, otd-obsl@mbstver.ru;

-отдел обслуживания детей: +7(4822) 63-02-84, detsky-otd@mbstver.ru;

-информационно-библиографический отдел: +7(4822) 34-60-04, ib-otd@mbstver.ru

В воскресенье у библиотеки имени Герцена выходной, в другие дни она работает с 10 до 18 часов. Читателям следует иметь при себе маску и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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