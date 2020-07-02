Библиотека имени Герцена в Твери возобновила выдачу книг
Центральная городская библиотека имени Герцена возобновила выдачу книг. Но сотрудники библиотеки предупреждают: книги выдают только по предварительному заказу.
Для этого нужно выбрать книгу в электронном каталоге на сайте библиотеки и оформить заказ в личном кабинете (также на сайте). Либо сообщить о заказе по телефону или по электронной почте.
Координаты отделов библиотеки имени Герцена:
-отдел обслуживания и книгохранения: +7(4822) 34-29-20, +7(4822) 63-01-15, otd-obsl@mbstver.ru;
-отдел обслуживания детей: +7(4822) 63-02-84, detsky-otd@mbstver.ru;
-информационно-библиографический отдел: +7(4822) 34-60-04, ib-otd@mbstver.ru
В воскресенье у библиотеки имени Герцена выходной, в другие дни она работает с 10 до 18 часов. Читателям следует иметь при себе маску и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU