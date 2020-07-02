2020-07-02T08:21:33+03:00
Общество

В Тверской области реабилитированы четыре жертвы политических репрессий

Работу по реабилитации жертв политических репрессий в регионе ведёт областная Прокуратура
Виктория ТУШКОВА
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В 2020-м году количество обращений граждан по вопросам реабилитации жертв политический репрессий сократилось.В 2020-м году количество обращений граждан по вопросам реабилитации жертв политический репрессий сократилось.Фото: Виктория ТУШКОВА
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За первое полугодие 2020-го в Прокуратуре Тверской области было зарегистрировано восемь обращений о реабилитации. Четыре из них удовлетворены, по двум обратившимся были даны разъяснения, в двух случаях прокуроры не увидели оснований для принятия мер реагирования.

В областной прокуратуре рассказали об одном из обращений. Житель Твери обратился за реабилитацией своего прадеда, который был репрессирован в феврале 1935 года. В архивных документах содержались сведения о высылке его в Нарым на три года за контрреволюционную деятельность. Справку о реабилитации обратившийся получил.

- В целом в текущем году наблюдается незначительное сокращение количество рассмотренных обращений граждан по вопросам реабилитации жертв политический репрессий в сравнении с первым полугодием 2019 года, - отмечают в пресс-службе Прокуратуры Тверской области. - При этом количество выданных справок о реабилитации возросло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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