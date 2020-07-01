Предварительные итоги голосования по правкам к Конституции будут оглашены утром 2 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T21:49:54+03:00

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Облизбирком приступил к подсчету голосов за или против поправок к Конституции РФ. Утром 2 июня будут оглашены предварительные итоги.

Как сообщили в Избирательной комиссии Тверской области, голосование проводилось на 1155 участках в 11 городских, 9 муниципальных округах и 22 районов, а также в 27 участках в местах временного пребывания граждан ( например, больницах).

Кроме того, члены УИК выезжали в отдаленную в отдаленные глухие места Верхневолжья, а также давали возможность гражданам проголосовать прямо во дворах или на территории дачных кооперативов. Было предусмотрено и голосование на дому.

При этом в связи с пандемией особое внимание уделялось обеспечению мер санитарной безопасности в ходе голосования. Всем участникам процесса волеизъявления выдавали маски и перчатки, обеспечивали участки антисептиками, дважды в день обрабатывали помещения обеззараживающими средствами.

Как сообщал сегодня во время брифинга заместитель председателя облизбиркома Максим Туманов, на территории региона голосование проходило в целом спокойно, без каких-либо происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU