В Тверской области ожидается сильная гроза с ветром

1 Июль 2020 2020-07-01T18:41:51+03:00

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС

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На смену жаре и духоте в Тверскую область пришли ливни, северный ветер и сильный ветер.

Вечером 1 июля, по сообщению ГУ МЧС России по Тверской области, погода снова может испортиться.

- В течении 1-3 часов и в течение суток на территории региона ожидается гроза, порывы ветра до 12-17 м/с. Будьте бдительны и осторожны, - значилось в смс-сообщении, которое от спасателей в 18.00 получили жители Тверской области.

Телефон спасения: 101, 112. Телефон доверия (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU