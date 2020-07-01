В Тверской области ожидается сильная гроза с ветром
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС
Ожидается грозаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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На смену жаре и духоте в Тверскую область пришли ливни, северный ветер и сильный ветер.
Вечером 1 июля, по сообщению ГУ МЧС России по Тверской области, погода снова может испортиться.
- В течении 1-3 часов и в течение суток на территории региона ожидается гроза, порывы ветра до 12-17 м/с. Будьте бдительны и осторожны, - значилось в смс-сообщении, которое от спасателей в 18.00 получили жители Тверской области.
Телефон спасения: 101, 112. Телефон доверия (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU