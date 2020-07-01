В Ботаническом саду Твери зацвела Дейция, названная в честь мэра Амстердама
На днях в Твери, согласно постановлению губернатора, открылись парки. Среди них и Ботанический сад ТвГУ.
- Приходите в гости. Тем более саду есть чем вас удивить, - написали в социальной сети сотрудники старинного парка.
В саду сейчас цветут многие прекрасные растения, в том числе - дейция, кустарник из семейства гортензиевых.
- Данный род объединяет примерно 50 видов растений, родина которых, преимущественно, Восточная Азия. В Центральной России дейцию стали выращивать совсем недавно, но она сразу полюбилась садоводам за продолжительное цветение. Этому растению дал название Карл Пе тер Ту нберг — шведский учёный-натуралист, прозванный за вклад в науку и значительные исследования в Азии, «японским Линнеем», - рассказывает о кустарнике Юрий Наумцев.
Оказывается, ученый назвал этот кустарник в честь Иоганна ванн Дейца, который был тогда мэром Амстердама и одним из спонсоров морской экспедиции на Восток.
ИСТОЧНИК KP.RU