2020-07-01T19:24:32+03:00
Дом. Семья

В Ботаническом саду Твери зацвела Дейция, названная в честь мэра Амстердама

Горожан и гостей города приглашают полюбоваться красотой кустарника
Ирина СЕРГЕЕВА
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Садоводам дейция полюбилась за продолжительное цветение. Фото: Юрий НаумцевСадоводам дейция полюбилась за продолжительное цветение. Фото: Юрий Наумцев
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На днях в Твери, согласно постановлению губернатора, открылись парки. Среди них и Ботанический сад ТвГУ.

- Приходите в гости. Тем более саду есть чем вас удивить, - написали в социальной сети сотрудники старинного парка.

В саду сейчас цветут многие прекрасные растения, в том числе - дейция, кустарник из семейства гортензиевых.

- Данный род объединяет примерно 50 видов растений, родина которых, преимущественно, Восточная Азия. В Центральной России дейцию стали выращивать совсем недавно, но она сразу полюбилась садоводам за продолжительное цветение. Этому растению дал название Карл Пе тер Ту нберг — шведский учёный-натуралист, прозванный за вклад в науку и значительные исследования в Азии, «японским Линнеем», - рассказывает о кустарнике Юрий Наумцев.

Оказывается, ученый назвал этот кустарник в честь Иоганна ванн Дейца, который был тогда мэром Амстердама и одним из спонсоров морской экспедиции на Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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