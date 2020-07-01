Водительское удостоверение можно оформить и получить в МФЦ Тверской области

1 Июль 2020 2020-07-01T17:11:05+03:00

Об этом напоминают в региональной Госавтоинспекции

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В Тверской Госавтоинспекции напоминают: в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства РФ, предоставление государственных услуг МВД России (по выдаче водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и выдаче международных водительских удостоверений) осуществляется в том числе, и в МФЦ Тверской области.

- Обращение в МФЦ – удобный способ замены водительских удостоверений, так как сотрудники центра сами обеспечивают передачу ваших документов в ГИБДД и получение изготовленного удостоверения. Вам лишь останется через установленный срок получить новое удостоверение в том же МФЦ, куда вы подавали документы, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

При посещении МФЦ необходимо иметь при себе ряд документов.

- заявление о выдаче водительского удостоверения. Образец заявления можно скачать на сайте МФЦ или взять непосредственно у сотрудника МФЦ.

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.

- российское национальное водительское удостоверение (при его наличии).

- международное водительское удостоверение (в случае его замены).

- квитанцию об оплате госпошлины (2000 рублей - за национальное водительское удостоверение, 1600 рублей - за международное).

Также в некоторых случаях необходимо предоставить:

- медзаключение установленного образца, например, в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия;

фотографию размером 35х45 мм - при необходимости получения международного водительского удостоверения. Также Госавтоинспекция рекомендует иметь при себе загранпаспорт или его копию.

Напоминаем, получить услугу в выбранном центре можно при личном обращении, взяв талон электронной очереди. При необходимости можно обратиться за помощью к сотруднику МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU