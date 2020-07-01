2020-07-01T17:11:05+03:00
Общество

Водительское удостоверение можно оформить и получить в МФЦ Тверской области

Об этом напоминают в региональной Госавтоинспекции
Ирина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тверской Госавтоинспекции напоминают: в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства РФ, предоставление государственных услуг МВД России (по выдаче водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и выдаче международных водительских удостоверений) осуществляется в том числе, и в МФЦ Тверской области.

- Обращение в МФЦ – удобный способ замены водительских удостоверений, так как сотрудники центра сами обеспечивают передачу ваших документов в ГИБДД и получение изготовленного удостоверения. Вам лишь останется через установленный срок получить новое удостоверение в том же МФЦ, куда вы подавали документы, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

При посещении МФЦ необходимо иметь при себе ряд документов.

- заявление о выдаче водительского удостоверения. Образец заявления можно скачать на сайте МФЦ или взять непосредственно у сотрудника МФЦ.

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.

- российское национальное водительское удостоверение (при его наличии).

- международное водительское удостоверение (в случае его замены).

- квитанцию об оплате госпошлины (2000 рублей - за национальное водительское удостоверение, 1600 рублей - за международное).

Также в некоторых случаях необходимо предоставить:

- медзаключение установленного образца, например, в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия;

фотографию размером 35х45 мм - при необходимости получения международного водительского удостоверения. Также Госавтоинспекция рекомендует иметь при себе загранпаспорт или его копию.

Напоминаем, получить услугу в выбранном центре можно при личном обращении, взяв талон электронной очереди. При необходимости можно обратиться за помощью к сотруднику МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ботаническом саду Твери зацвела Дейция, названная в честь мэра Амстердама
В Тверской области ожидается сильная гроза с ветром
Водительское удостоверение можно оформить и получить в МФЦ Тверской области
В Твери проголосовал Народный артист России
Тверской городской музейно-выставочный центр открывается со 2 июля
В одном из районов Тверской области установили загадочный дорожный знак
В Тверской области определили, кто лучше всех из молодежи написал рецензию на военный фильм или книгу
В Москве врачи спасли трехлетнюю девочку из Твери
В Тверской области привели в порядок площадку памятника герою Чесменского сражения
За порядком на участках для голосования в Тверской области следят более 1180 сотрудников полиции
Музей мемориального комплекса «Медное» под Тверью закрыли на один день
Губернатор Игорь Руденя проголосовал на избирательном участке в Твери
В Твери восемь человек заболели коронавирусом за минувшие сутки
В Тверской области посчитали, сколько семей с детьми получат президентские выплаты
В Твери открывается авторская выставка «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику»
В Тверской области за сутки от коронавируса выздоровели 153 человека
Лето без опасности: около 400 творческих работ прислали юные тверичане на конкурс МЧС
В Тверской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
Подросших медвежат показали в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области
В Твери завершены третий и четвёртый этапы гидравлических испытаний: выявлено 165 повреждений