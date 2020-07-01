В Твери проголосовал Народный артист России

1 Июль 2020 2020-07-01T16:59:33+03:00

Вадим Тирон спел после голосования не в первый раз. Он делал это и в 2018 году. Фото: кадр с видео ПТО

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В столице Верхневолжья в голосовании по поправкам к Конституции РФ принял участие Народный артист России и Почетный гражданин Твери Вадим Тирон. Сразу после этого он пустил в дело свой шикарный баритон и возле стен филармонии спел отрывок марша "Победа".

Вадим Тирон заявил, что все граждане должны проголосовать за будущее, за то, чтобы исполнены были наши надежды на развитие страны.

- На такое голосование нужно прийти обязательно. Это нужно для нашей общей победы! – эмоционально выразился певец.

Напомним, что предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU