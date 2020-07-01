В Твери проголосовал Народный артист России
В столице Верхневолжья в голосовании по поправкам к Конституции РФ принял участие Народный артист России и Почетный гражданин Твери Вадим Тирон. Сразу после этого он пустил в дело свой шикарный баритон и возле стен филармонии спел отрывок марша "Победа".
Вадим Тирон заявил, что все граждане должны проголосовать за будущее, за то, чтобы исполнены были наши надежды на развитие страны.
- На такое голосование нужно прийти обязательно. Это нужно для нашей общей победы! – эмоционально выразился певец.
Напомним, что предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»