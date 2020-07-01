2020-07-01T16:29:20+03:00
Звезды

Тверской городской музейно-выставочный центр открывается со 2 июля

Горожан ждут интересные выставки
Ирина ТАРАСОВА
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В экспозиции одной из выставок представлено 120 литографий с графических и живописных работ Анри Матисса. Фото: ТГМВЦВ экспозиции одной из выставок представлено 120 литографий с графических и живописных работ Анри Матисса. Фото: ТГМВЦ
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2 июля после самоизоляции открывает свои двери Тверской городской музейно-выставочный центр. Это стало возможным после принятия постановления губернатора Тверской области Игоря Рудени №95 от 23.06.2020 года.

Посещение ТГМВЦ возможно при соблюдении санитарных требований. Так, вход в выставочные залы осуществляется в индивидуальном порядке, экскурсионные группы допускаются в составе не более 5 человек.

Сотрудники ТГМВЦ готовы к встрече с посетителями и напоминают, какие выставки можно увидеть в ближайшие дни.

В малом зале с 2.07 - 30.08 экспонируется выставка литографий "Анри Матисс. Взгляд". В экспозиции представлено 120 литографий с графических и живописных работ Анри Матисса.

В большом выставочном зале с 2.07 - 09.08 проходит фотовыставка «100 чудес света».

«100 чудес света» – это 100 красочных фотографий, 100 работ, привлекательных и пугающих, смешных и серьезных, таких разных, объединенных одной идеей: весь мир – это чудо, стоит только открыть глаза и посмотреть вокруг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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