В Тверской области определили, кто лучше всех из молодежи написал рецензию на военный фильм или книгу

1 Июль 2020 2020-07-01T15:21:04+03:00

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Завершен тверской молодежный конкурс рецензий на книги и фильмы о Великой Отечественной войне.

Он проводился областным молодежным центром и Тверским колледжем имени А.Н. Коняева при поддержке регионального правительства.

Победителей определили в в двух возрастных группах: 14-17 лет и 18-21 год.

В первой группе по мнению жюри лучшую рецензию на книгу о войне написала Анастасия Коваленко. Среди более старших ребят - Кирилл Ямщиков.

В номинации «Лучшая молодежная рецензия на художественный фильм (сериал) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в группе от 14 до 17 лет победила Валерия Богатых. Во второй группе - Кирилл Ямщиков.

Победители, а также и ребята, занявшие 2-3 места в конкурсе, после снятия всех ограничительных мер будут награждены дипломами и книгами тверского ученого, историка и краеведа Вячеслава Воробьёва.

ИСТОЧНИК KP.RU