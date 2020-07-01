2020-07-01T14:50:50+03:00
Общество

В Москве врачи спасли трехлетнюю девочку из Твери

У нее было тяжелое осложнение после пневмонии
Александр ЖМУЛИН
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Девочка готовится к выписке. Фото: стопкадр из репортажа телеканала "Россия 1"Девочка готовится к выписке. Фото: стопкадр из репортажа телеканала "Россия 1"
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В Москве в Моррозовской больнице спасли девочку машу из Твери. Врачам пришлось провести сложнейшую операцию ребенок, перенесший клиническую смерть, остался жив и выздоровел. Репортаж об этом показал телеканал "Россия 1".

У Маши случилось очень тяжелое осложнение после перенесенной пневмонии. Инфекция перешла на сердце, там скопилась гнойная жидкость. Обычно в таких случаях приходится вскрывать грудную клетку, но московские врачи сумели сделать операцию более деликатно - инвазивным способом, сделав все5го три небольших прокола.

Девочку доставили в Москву после того, как в Твери у нее произошла клиническая смерть.

- Если бы не эти хирурги, я не знаю, что бы с нами было, - рассказала журналистам мама Маши. - Я ее видела в Твери после того как была остановка сердца. Врач пустил меня в реанимацию на две минуты. На тот момент у нее грудная клетка была увеличена раза в три, живот совершенно впал, я думала, что тогда вижу ее в последний раз живой. Редкое осложнение после пневмонии реально могло привести к смерти.

Но операция прошла успешно, сейчас малышка восстанавливается и готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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