2020-07-01T13:52:46+03:00
Общество

В Тверской области привели в порядок площадку памятника герою Чесменского сражения

Скоро исполняется 250 лет со дня его подвига
Александр ЖМУЛИН
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В Лесном районе в деревне Застижье ежегодно отмечают дату подвига Дмитрия Ильина. Фото: http://welcometver.ru/В Лесном районе в деревне Застижье ежегодно отмечают дату подвига Дмитрия Ильина. Фото: http://welcometver.ru/
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К 7 июля - дню 250-летия победы в Чесменском сражении в Лесном районе благоустроили территорию памятника Дмитрию Ильину - человеку, который совершил невообразимый подвиг в той морской битве. Поклониться небольшому мемориалу героя можно в деревне Застижье.

Уроженец Лесного района, дворянин, морской офицер Дмитрий Ильин в 1770 году в битве с турецким флотом при Чесме командовал брандером (судном, нагруженное взрывчатыми и горючими веществами) и спровоцировал гибель почти всех кораблей неприятеля. Он подошел на брандере к 84-пушечныму кораблю турков и сцкепился с ним. А затем поджег брандер и уплыл со своими матросами на шлюпке. Корабль взорвался и поджёг почти весь оставшийся турецкий флот...

Дата подвига Дмитрия Ильина в Лесном районе отмечается ежегодно. В этом году в её предверие возле памятника заменили плитку, построили новую эстраду, а также озеленили территорию.

Подготовка к 250-летию победы Российского флота в Чесменском сражении 1770 года обсуждалась на встрече губернатора Игоря Рудени с главой Лесного муниципального округа Татьяной Кудрявцевой в мае.

Игорь Руденя подчеркнул, что при подготовке к торжествам необходимо особое внимание уделить приведению в порядок объектов, связанных с героическим прошлым нашей страны. В том числе речь шла о ремонте залов школьного краеведческого музея, экспозиции которого посвящены историческим событиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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