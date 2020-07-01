За порядком на участках для голосования в Тверской области следят более 1180 сотрудников полиции

1 Июль 2020 2020-07-01T14:24:20+03:00

Полиция призывает жителей Тверской области соблюдать на участках законность и правопорядок. Фото: Пресс-служба УМВД России по Тверской области

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1 июля в Тверской области продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Напомним, проходит оно на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов региона и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. Проголосовать можно до 20 часов.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан 1 июля задействовано свыше 1180 сотрудников органов внутренних дел региона. Им помогают представители регионального управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений. Кроме того, создан резерв, который в круглосуточном режиме будет готов, в случае необходимости, оперативно выехать на место происшествия.

Полиция призывает жителей Тверской области соблюдать законность и правопорядок в ходе осуществления своих избирательных прав, уважать права и свободы других граждан.

- Обо всех случаях нарушения законодательства в период проведения Общероссийского голосования жители региона могут сообщить по телефонам 02 или 8(4822) 32-94-06, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU