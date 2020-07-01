За порядком на участках для голосования в Тверской области следят более 1180 сотрудников полиции
1 июля в Тверской области продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Напомним, проходит оно на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов региона и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. Проголосовать можно до 20 часов.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан 1 июля задействовано свыше 1180 сотрудников органов внутренних дел региона. Им помогают представители регионального управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений. Кроме того, создан резерв, который в круглосуточном режиме будет готов, в случае необходимости, оперативно выехать на место происшествия.
Полиция призывает жителей Тверской области соблюдать законность и правопорядок в ходе осуществления своих избирательных прав, уважать права и свободы других граждан.
- Обо всех случаях нарушения законодательства в период проведения Общероссийского голосования жители региона могут сообщить по телефонам 02 или 8(4822) 32-94-06, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU