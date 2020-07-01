2020-07-01T12:43:51+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя проголосовал на избирательном участке в Твери

Глава региона призвал всех посетить участки для голосования и сделать свой выбор относительно поправок в Конституцию
Алина ПЕТРОВА
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в Твери. Фото: ПТОГубернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в Твери. Фото: ПТО
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1 июля губернатор Игорь Руденя в Твери принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Глава региона проголосовал на избирательном участке № 1015 в библиотеке им. Горького.

- Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии, - цитирует Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

Голосование 1 июля, как и в предыдущие дни, проходит на 1155 участках для голосования на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. Проголосовать можно до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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