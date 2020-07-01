2020-07-01T12:30:35+03:00
Общество

В Твери восемь человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

А трое пациентов в регионе умерло
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области опубликована новая статистика по коронавирусу.В Тверской области опубликована новая статистика по коронавирусу.
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1 июля в Тверской официально подтверждено 3668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 46 новых случаев за сутки. 979 больных продолжают лечение.

72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Три человека скончались за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб. В Твери за минувшие сутки коронавирус диагностирован ещё у 8 человек. Всего в областной столице 1262 заражённых. На втором месте по числу больных Кимры - 539 (+3 за сутки). Далее по списку: Конаковский район 327 (+8)

Лихославльский район 230 (+2)

Калининский район 197 (+7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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