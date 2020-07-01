В Тверской области посчитали, сколько семей с детьми получат президентские выплаты

1 Июль 2020 2020-07-01T12:14:25+03:00

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В соответствии с Указом Президента РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет предоставляется 10 000 рублей. О продлении данной меры финансовой поддержки семьям с детьми сообщил Владимир Путин 23 июня. В Тверской области выплаты в размере 10 000 рублей получат 212 447 детей, об том сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, если раньше выплаты на детей с 3 до 16 лет, а также выплаты на детей от 0 до 3 лет были оформлены, повторно подавать заявление не нужно. Выплата будет устанавливаться автоматически. Для тех родителей, кто ещё не получил выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября.

Также с 1 июля года родители, воспитывающие детей 16 – 17 лет, а также молодые люди, достигшие 18 лет, могут получить единовременную денежную выплату из регионального бюджета, введенную по инициативе губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях эпидемии ковида.

Заявление на региональную выплату можно оформить в МФЦ до 1 октября 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU