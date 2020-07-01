В Тверской области за сутки от коронавируса выздоровели 153 человека

1 Июль 2020 2020-07-01T10:55:48+03:00

По данным на 1 июля в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По данным на 1 июля в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии - 3668.

Выздоровели за сутки 153 человека. Общее число победивших инфекцию - 2617.

Скончались от коронавируса 72 человека (+3 за сутки).

Под наблюдением медиков продолжают находиться 979 человек (- 110 за сутки).

По информации регионального оперштаба, у значительной части людей с подтверждённым коронавирусом болезнь протекает без симптомов.

Число проведённых лабораторных исследований на COVID-19 в Тверской области достигло 116155 (за последние сутки - 1499).

Лидерами по распространению коронавируса остаются Тверь (1262), Кимры (539), Конаковский (327)и Лихославльский (230) районы.

Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 июля. Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU