В Твери открывается авторская выставка «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику»

1 Июль 2020 2020-07-01T11:00:50+03:00

Выставка будет работать до 29 августа

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2 июля в Твери открывается персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Веры Брыскиной «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику».

Экспозиция будет работать до 29 августа в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной, что на улице Салтыкова-Щедрина, 16.

На выставке можно будет увидеть лоскутные одеяла и панно, коллекцию авторских кукол по народным мотивам, расписные сундуки и многое другое, на что вдохновил мастерицу русский фольклор.

Всю актуальную информацию о выставках можно найти на сайте и в соцсетях Тверского областного дома народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU