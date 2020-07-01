В Твери открывается авторская выставка «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику»
2 июля в Твери открывается персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Веры Брыскиной «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику».
Экспозиция будет работать до 29 августа в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной, что на улице Салтыкова-Щедрина, 16.
На выставке можно будет увидеть лоскутные одеяла и панно, коллекцию авторских кукол по народным мотивам, расписные сундуки и многое другое, на что вдохновил мастерицу русский фольклор.
Всю актуальную информацию о выставках можно найти на сайте и в соцсетях Тверского областного дома народного творчества.
ИСТОЧНИК KP.RU