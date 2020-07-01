2020-07-01T10:01:33+03:00
Общество

Лето без опасности: около 400 творческих работ прислали юные тверичане на конкурс МЧС

Итоги конкурса будут подведены до 15 июля
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Работы творческого конкурса для детей «Лето без опасности». Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской областиРаботы творческого конкурса для детей «Лето без опасности». Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери завершён приём работ на творческий конкурс для детей «Лето без опасности». Конкурс организовал региональный главк МЧС при поддержке областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Юные тверичане прислали на конкурс около четырёхсот работ. Это были рисунки, видеоролики, на которых дети читают стихи, различные поделки. Их объединяла одна тема: безопасность на летних каникулах.

Победители конкурса получат дипломы и призы от Главного управления МЧС по Тверской области и регионального добровольческого пожарного общества. Итоги станут известны к 15 июля.

- Первые итоги конкурса уже есть: сотни детей обсудили со своими педагогами и родителями важнейшие вопросы личной безопасности и безопасности жизнедеятельности, - отмечают в пресс-службе тверского главка МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области привели в порядок площадку памятника герою Чесменского сражения
За порядком на участках для голосования в Тверской области следят более 1180 сотрудников полиции
Музей мемориального комплекса «Медное» под Тверью закрыли на один день
Губернатор Игорь Руденя проголосовал на избирательном участке в Твери
В Твери восемь человек заболели коронавирусом за минувшие сутки
В Тверской области посчитали, сколько семей с детьми получат президентские выплаты
В Твери открывается авторская выставка «Ниточка к ниточке. Лоскутик к лоскутику»
В Тверской области за сутки от коронавируса выздоровели 153 человека
Лето без опасности: около 400 творческих работ прислали юные тверичане на конкурс МЧС
В Тверской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
Подросших медвежат показали в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области
В Твери завершены третий и четвёртый этапы гидравлических испытаний: выявлено 165 повреждений