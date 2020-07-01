Лето без опасности: около 400 творческих работ прислали юные тверичане на конкурс МЧС

1 Июль 2020 2020-07-01T10:01:33+03:00

Работы творческого конкурса для детей «Лето без опасности». Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

Итоги конкурса будут подведены до 15 июля

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В Твери завершён приём работ на творческий конкурс для детей «Лето без опасности». Конкурс организовал региональный главк МЧС при поддержке областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Юные тверичане прислали на конкурс около четырёхсот работ. Это были рисунки, видеоролики, на которых дети читают стихи, различные поделки. Их объединяла одна тема: безопасность на летних каникулах.

Победители конкурса получат дипломы и призы от Главного управления МЧС по Тверской области и регионального добровольческого пожарного общества. Итоги станут известны к 15 июля.

- Первые итоги конкурса уже есть: сотни детей обсудили со своими педагогами и родителями важнейшие вопросы личной безопасности и безопасности жизнедеятельности, - отмечают в пресс-службе тверского главка МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU