В Тверской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»

1 Июль 2020 2020-07-01T09:26:05+03:00

По количеству добровольцев Тверская область - лидер в ЦФО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На конкурс были представлены проекты от молодых людей со всех районов региона

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В Тверской области состоялся четвертьфинал конкурса "Доброволец России – 2020". Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса.

"Доброволец России" – конкурс лучших волонтёрских инициатив. Проекты, выбранные на тверском региональном этапе, отправятся в полуфинал. Их авторы будут презентовать свои идеи на уровне Центрального федерального округа.

По информации, озвученной губернатором Игорем Руденей, по количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России.

Победителями тверского областного этапа конкурса "Доброволец России – 2020" стали проекты:

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ИСТОЧНИК KP.RU