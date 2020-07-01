2020-07-01T09:26:05+03:00
Общество

В Тверской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»

На конкурс были представлены проекты от молодых людей со всех районов региона
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
По количеству добровольцев Тверская область - лидер в ЦФОПо количеству добровольцев Тверская область - лидер в ЦФОФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области состоялся четвертьфинал конкурса "Доброволец России – 2020". Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса.

"Доброволец России" – конкурс лучших волонтёрских инициатив. Проекты, выбранные на тверском региональном этапе, отправятся в полуфинал. Их авторы будут презентовать свои идеи на уровне Центрального федерального округа.

По информации, озвученной губернатором Игорем Руденей, по количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России.

Победителями тверского областного этапа конкурса "Доброволец России – 2020" стали проекты:

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24