В Тверской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России - 2020»
В Тверской области состоялся четвертьфинал конкурса "Доброволец России – 2020". Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса.
"Доброволец России" – конкурс лучших волонтёрских инициатив. Проекты, выбранные на тверском региональном этапе, отправятся в полуфинал. Их авторы будут презентовать свои идеи на уровне Центрального федерального округа.
По информации, озвученной губернатором Игорем Руденей, по количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России.
Победителями тверского областного этапа конкурса "Доброволец России – 2020" стали проекты:
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ИСТОЧНИК KP.RU