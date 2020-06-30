Энтузиасты построили мост, ведущий на один из островов Селигера в Тверской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:26:59+03:00

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На острове Кличен, что на Селигере в Тверской области, до недавнего времени находилась переправа на другой, берег в крайне ветхом состоянии. Группа людей из нескольких интузиастов решили возвести над жный мост. В интернете был брошен клич о помощи.

Призыв поддержали и несколько интернет сообществ.

Так интернет сообщество #ЧистоЕж сообщает, что после кропотливливой недельной работы мост был возведён руками энтузиастов и оправдал самые лучшие ожидания. Так же была проведена в порядок территория вокруг нового моста, две новые лавочки, отсыпка песком подходов к ним, покос травы и тресты, очистка берега от веток из воды. Вывезены остатки старой переправы и бытовой мусор.

В комментариях пользователи благодарят инициативных граждан и постят фото с нового моста.

ИСТОЧНИК KP.RU