Тверская областная картинная галерея открывается для посетителей
Тверская областная картинная галерея вновь начинает принимать гостей с 1 июля 2020 года. В этот день свои двери для посетителей распахнут и все филиалы галереи.
Однако про эпидемиологическую ситуацию забывать ещё рано, поэтому правила посещения временно изменены.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в Тверской императорский дворец каждые 30 минут будут допускать не более 20 человек. Ограничено и время посещения дворца - не более двух часов.
При входе всем посетителям будут измерять температуру. Если температура повышена (более 37,5 градусов), визит придётся отложить. Это делается для нашего общего блага, и сотрудники галереи просят отнестись к таким ограничениям с пониманием.
Кроме того, всех просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию и придерживаться временной схемы движения по экспозиции, что поможет избежать столпотворения.
Кстати, экскурсии в Тверской областной картинной галерее и её филиалах тоже возобновлены. Но экскурсионная группа пока должна быть небольшой - максимум пять человек.
Все подробные правила работы галереи опубликованы на её сайте (переходите в раздел "Посетителям"). А на вопросы вам всегда ответят по телефону: +7 (4822) 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU
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