Тверская областная картинная галерея открывается для посетителей

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:08:27+03:00

Экскурсии в Тверской областной картинной галерее и её филиалах тоже возобновлены. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Тверская областная картинная галерея вновь начинает принимать гостей с 1 июля 2020 года. В этот день свои двери для посетителей распахнут и все филиалы галереи.

Однако про эпидемиологическую ситуацию забывать ещё рано, поэтому правила посещения временно изменены.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в Тверской императорский дворец каждые 30 минут будут допускать не более 20 человек. Ограничено и время посещения дворца - не более двух часов.

При входе всем посетителям будут измерять температуру. Если температура повышена (более 37,5 градусов), визит придётся отложить. Это делается для нашего общего блага, и сотрудники галереи просят отнестись к таким ограничениям с пониманием.

Кроме того, всех просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию и придерживаться временной схемы движения по экспозиции, что поможет избежать столпотворения.

Кстати, экскурсии в Тверской областной картинной галерее и её филиалах тоже возобновлены. Но экскурсионная группа пока должна быть небольшой - максимум пять человек.

Все подробные правила работы галереи опубликованы на её сайте (переходите в раздел "Посетителям"). А на вопросы вам всегда ответят по телефону: +7 (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU