Председатель Федерации скандинавской ходьбы в Тверской области совместила тренировку с голосованием

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:58:45+03:00

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На свой участок для голосования Председатель региональной Федерации скандинавской ходьбы Светлана Никифорова заглянула после тренировки днём 30 июня.

Светлана много лет занимается развитием скандинавской ходьбы в регионе. Выбор в пользу спорта она сделала давно, и считает, что он стал одним из самых важных в её жизни. На участок для голосования она пришла, используя специальные палки для скандинавской ходьбы.

- Сегодня я приняла участие в голосовании по изменениям в Конституции Российской Федерации. Считаю, что это долг каждого гражданина. Проголосовать можно в течение целой недели, поэтому, считаю, время можно найти. Очень удобный график работы с 8 до 20 часов. И если человек, действительно, хочет повлиять на своё будущее, я считаю, что нужно прийти и отдать свой голос, – прокомментировала Светлана Никифорова.

Напомним, что голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию будет проходить до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU