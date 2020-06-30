Председатель Федерации скандинавской ходьбы в Тверской области совместила тренировку с голосованием
На свой участок для голосования Председатель региональной Федерации скандинавской ходьбы Светлана Никифорова заглянула после тренировки днём 30 июня.
Светлана много лет занимается развитием скандинавской ходьбы в регионе. Выбор в пользу спорта она сделала давно, и считает, что он стал одним из самых важных в её жизни. На участок для голосования она пришла, используя специальные палки для скандинавской ходьбы.
- Сегодня я приняла участие в голосовании по изменениям в Конституции Российской Федерации. Считаю, что это долг каждого гражданина. Проголосовать можно в течение целой недели, поэтому, считаю, время можно найти. Очень удобный график работы с 8 до 20 часов. И если человек, действительно, хочет повлиять на своё будущее, я считаю, что нужно прийти и отдать свой голос, – прокомментировала Светлана Никифорова.
Напомним, что голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию будет проходить до 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU