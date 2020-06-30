Странный дорожный знак появился в Лихославле Тверской области
На одном из перекрёстков Лихославля появился странный дорожный знак - то ли это перевёрнутый «уступи дорогу», то ли недорисованный знак «шипы».
Один из автомобилистов сфотографировал знак и разместил его в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» в соцсети ВКонтакте, прокомментировав:
- Вот так дорожные службы устанавливают знаки в Лихославле.
Фото вызвало бурное обсуждение. Одни пользователи оправдывают дорожников, замечая: «они художники, они так видят», другие восклицают - «вот так и живем». Власти города пока никак не отреагировали и знак корректировать не спешат.
ИСТОЧНИК KP.RU