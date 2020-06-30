2020-06-30T16:23:27+03:00
Общество

Странный дорожный знак появился в Лихославле Тверской области

Водители гадают, как им теперь проезжать перекрёсток
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой странный знак появился в Лихославле. Фото: vk.com/“Подслушано у водителей.Тверь»Вот такой странный знак появился в Лихославле. Фото: vk.com/“Подслушано у водителей.Тверь»
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На одном из перекрёстков Лихославля появился странный дорожный знак - то ли это перевёрнутый «уступи дорогу», то ли недорисованный знак «шипы».

Один из автомобилистов сфотографировал знак и разместил его в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» в соцсети ВКонтакте, прокомментировав:

- Вот так дорожные службы устанавливают знаки в Лихославле.

Фото вызвало бурное обсуждение. Одни пользователи оправдывают дорожников, замечая: «они художники, они так видят», другие восклицают - «вот так и живем». Власти города пока никак не отреагировали и знак корректировать не спешат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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