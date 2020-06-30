2020-06-30T14:57:18+03:00
Общество

В Твери пожарные помогли женщине, которую ребенок запер на балконе

Открыть дверь балкона самостоятельно было невозможно
Ирина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Все было сделано быстро и очень профессионально. Фото: Эльвира ХраповицкаяВсе было сделано быстро и очень профессионально. Фото: Эльвира Храповицкая
Изменить размер текста:

Во вторник 30 июня около 13:00 сотрудники пожарной охраны были вызваны на улицу Горького Твери к дому 134. Помощь потребовалась молодой женщине, стоявшей на балконе 2 этажа. Оказалось, что ее маленький ребенок запер дверь изнутри, когда мама вышла на балкон. Открыть дверь балкона самостоятельно было невозможно, и пришлось прибегнуть к помощи МЧС.

Первыми к месту происшествия прибыли полицейские. По прибытию двое пожарных приставили к балкону выдвижную лестницу, взобрались по ней и быстро открыли запертую дверь.

Им нужно было сделать это так, чтобы находившийся в квартире ребенок не испугался, с чем они успешно справились.

- Все было сделано быстро и очень профессионально. На вызволение мамочки ушло не более минуты, - отметили очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Странный дорожный знак появился в Лихославле Тверской области
В Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату
Гроза с градом надвигается на Тверскую область
В Твери пожарные помогли женщине, которую ребенок запер на балконе
Актер тверского ТЮЗа представил свою версию сказки "Про Федота-стрельца"
В Тверской области семьи с невысоким доходом получают субсидии на оплату ЖКХ
95-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга об открытии Ржевского мемориала: Это восстановление исторической справедливости
В Тверской области можно оформить выплату на детей 16-18 лет
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта