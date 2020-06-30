В Твери пожарные помогли женщине, которую ребенок запер на балконе

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:57:18+03:00

Все было сделано быстро и очень профессионально. Фото: Эльвира Храповицкая

Изменить размер текста: A A

Во вторник 30 июня около 13:00 сотрудники пожарной охраны были вызваны на улицу Горького Твери к дому 134. Помощь потребовалась молодой женщине, стоявшей на балконе 2 этажа. Оказалось, что ее маленький ребенок запер дверь изнутри, когда мама вышла на балкон. Открыть дверь балкона самостоятельно было невозможно, и пришлось прибегнуть к помощи МЧС.

Первыми к месту происшествия прибыли полицейские. По прибытию двое пожарных приставили к балкону выдвижную лестницу, взобрались по ней и быстро открыли запертую дверь.

Им нужно было сделать это так, чтобы находившийся в квартире ребенок не испугался, с чем они успешно справились.

- Все было сделано быстро и очень профессионально. На вызволение мамочки ушло не более минуты, - отметили очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU