В Тверской области семьи с невысоким доходом получают субсидии на оплату ЖКХ

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:03:44+03:00

Региональные власти заявляют о поддержке семей с невысоким доходом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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С начала года на поддержку тверских семей с невысоким доходом из регионального бюджета выделено свыше 470 млн рублей.

Как говорится в официальном сообщении правительства региона, средний размер субсидии составляет 1814 рублей 28 копеек. Всего по данному направлению на 2020 год заложено более 924 млн рублей.

Право на получение субсидии имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов, собственники жилых помещений.

Заявления о назначении субсидий принимают в центрах социальной поддержки населения и МФЦ.

-Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем доходе семьи, - поясняют в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU