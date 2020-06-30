95-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга об открытии Ржевского мемориала: Это восстановление исторической справедливости

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:47:06+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Ржевском районе Тверской области проходит церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на церемонии открытия. Визит глав государств планируется ближе к середине дня. Ну а пока на месте ожидают торжественного открытия почетные гости -ветераны.

В числе почетных гостей ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Евгений Степанович Книга из Ржева. Он был одним из тех, кто консультировал в выборе памятника. Его выбор пал как раз на проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

В разговоре с журналистами ветеран пояснил, ему не пришлось воевать под Ржевом. Он родился в Березино в Белоруси в 1925 году. В 1943-м вступил в партизанский отряд под Минском. Затем воевал в составе артилерийской бригады на Ленинградском фронте. После войны долгие годы служил в армии. В 1994 году переехал с семьей во Ржев.

- Открытие этого мемориала очень важно. Это нужно было сделать давно. Важно, что здесь открыт памятник именно советскому солдату. Мы знаем, что за Родину воевали представители всех народов СССР. Это монумент в честь всех их. Правильно, что памятник открыт именно на ржевской земле. Здесь погибло 1,3 млн человек, больше, чем в Сталинградский битве. Долгое время значение Ржевской битвы замалчивали, недооценивали. Важно, что теперь истоическая справедливость восстанавливается. Я был на закладке камня под мемормал и обещал дожить до открытия памятника. Обещание сдержал, - поделился Евгений Книга в разговоре с «КП»-Тверь».

Ветеран общается с журналистами на открытии мемориала.Фото: Александр ЖМУЛИН

Ржевский мемориал. Графика:ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU