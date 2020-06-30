2020-06-30T11:00:13+03:00
Общество

Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области

За сутки выздоровели 121 человек
Ирина ТАРАСОВА
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За последние сутки подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусомЗа последние сутки подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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По данным оперштаба региона на утро 30 июня за весь период пандемии в Тверской области выявлено 3622 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели 121 человек, за весь период по данным на 30 июня излечились 2464 заболевших.

1089 граждан (-74 за сутки) в настоящее время изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

69 человек с подтверждённым коронавирусом умерли. За последние сутки скончался еще один заболевший.

За весь период на коронавирус в регионе проведено 114656 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1522.

ИСТОЧНИК KP.RU

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