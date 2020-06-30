Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Центрально-лесной заповедник в Тверской области наконец открылся для гостей. С 26 июня охранная зона заповедника принимает посетителей и проводит экскурсии.

Как сообщают в заповеднике, на настоящий момент работают все экскурсионные маршруты: экотропы - как ближние, так и дальние, Музей природы. Распахнули двери гостевые дома центральной усадьбы. Из ограничений сейчас действует только запрет на посещения большими группами.

Тем не менее, стоит помнить об эпидемической обстановке. Сотрудники Центрально-лесного заповедника просят иметь при себе средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а во время экскурсий соблюдать социальную дистанцию.

О планируемом визите в заповедник нужно сообщить по телефону: 8 (48266) 22-4-29. Это поможет сотрудникам распределить потоки гостей и избежать массового скопления людей. Бронировать места в гостевых домах также стоит заранее.

- При соблюдении этих несложных рекомендаций Вас по-прежнему ждут приятный отдых и общение с первозданной природой! - обещают в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU