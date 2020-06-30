2020-06-30T10:41:22+03:00
Общество

Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения

Работают все экскурсионные маршруты и гостевые дома центральной усадьбы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
С 26 июня охранная зона заповедника принимает посетителей и проводит экскурсии.С 26 июня охранная зона заповедника принимает посетителей и проводит экскурсии.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Центрально-лесной заповедник в Тверской области наконец открылся для гостей. С 26 июня охранная зона заповедника принимает посетителей и проводит экскурсии.

Как сообщают в заповеднике, на настоящий момент работают все экскурсионные маршруты: экотропы - как ближние, так и дальние, Музей природы. Распахнули двери гостевые дома центральной усадьбы. Из ограничений сейчас действует только запрет на посещения большими группами.

Тем не менее, стоит помнить об эпидемической обстановке. Сотрудники Центрально-лесного заповедника просят иметь при себе средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а во время экскурсий соблюдать социальную дистанцию.

О планируемом визите в заповедник нужно сообщить по телефону: 8 (48266) 22-4-29. Это поможет сотрудникам распределить потоки гостей и избежать массового скопления людей. Бронировать места в гостевых домах также стоит заранее.

- При соблюдении этих несложных рекомендаций Вас по-прежнему ждут приятный отдых и общение с первозданной природой! - обещают в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта