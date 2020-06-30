2020-06-30T10:02:22+03:00
Общество

В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов

Шефство над памятником взяли осуждённые третьего отделения ЛИУ-3
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Стела, построенная руками осуждённых. Фото: УФСИН РФ по Тверской области.Стела, построенная руками осуждённых. Фото: УФСИН РФ по Тверской области.
Изменить размер текста:

На территории лечебно-исправительного учреждения №3 (ЛИУ-3), что в Бологовском районе, возведена стела памяти павших в годы Великой Отечественной.

Стелу торжественно открыли 24 июня: в этот день прошёл исторический Парад Победы 1945 года. На эту дату в Москве и других городах страны в этом году также был перенесён парад, посвящённый 75-летию Победы.

Строительством самой стелы, а также благоустройством территории вокруг неё занимались сами осуждённые, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Подход к стеле выложен тротуарной плиткой. Её тоже изготовили на территории ЛИУ-3, в лечебно-производственной мастерской.

Шефство над памятником взяли осуждённые третьего отделения ЛИУ-3. Они будут следить за надлежащим состоянием стелы. А в праздники у всех осуждённых лечебно-исправительного учреждения будет возможность возложить к стеле цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта