В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
На территории лечебно-исправительного учреждения №3 (ЛИУ-3), что в Бологовском районе, возведена стела памяти павших в годы Великой Отечественной.
Стелу торжественно открыли 24 июня: в этот день прошёл исторический Парад Победы 1945 года. На эту дату в Москве и других городах страны в этом году также был перенесён парад, посвящённый 75-летию Победы.
Строительством самой стелы, а также благоустройством территории вокруг неё занимались сами осуждённые, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.
Подход к стеле выложен тротуарной плиткой. Её тоже изготовили на территории ЛИУ-3, в лечебно-производственной мастерской.
Шефство над памятником взяли осуждённые третьего отделения ЛИУ-3. Они будут следить за надлежащим состоянием стелы. А в праздники у всех осуждённых лечебно-исправительного учреждения будет возможность возложить к стеле цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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