В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории лечебно-исправительного учреждения №3 (ЛИУ-3), что в Бологовском районе, возведена стела памяти павших в годы Великой Отечественной.

Стелу торжественно открыли 24 июня: в этот день прошёл исторический Парад Победы 1945 года. На эту дату в Москве и других городах страны в этом году также был перенесён парад, посвящённый 75-летию Победы.

Строительством самой стелы, а также благоустройством территории вокруг неё занимались сами осуждённые, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Подход к стеле выложен тротуарной плиткой. Её тоже изготовили на территории ЛИУ-3, в лечебно-производственной мастерской.

Шефство над памятником взяли осуждённые третьего отделения ЛИУ-3. Они будут следить за надлежащим состоянием стелы. А в праздники у всех осуждённых лечебно-исправительного учреждения будет возможность возложить к стеле цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU