2020-06-30T14:08:20+03:00
Звезды

Актер тверского ТЮЗа представил свою версию сказки "Про Федота-стрельца"

Иван Иванов предстал в образах всех персонажей произведения
Ирина СЕРГЕЕВА
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В образах всех персонажей предстал актер ТЮЗа Иван Иванов. Фото: кадр с видеоВ образах всех персонажей предстал актер ТЮЗа Иван Иванов. Фото: кадр с видео
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Тверской Театр юного зрителя продолжает свой онлайн-проект сказок. Проект полюбился, как юным, так и взрослым зрителям. Благодаря ему, они еще лучше узнали не только о новых произведениях, но и заново открыли своих любимых артистов.

Одной из последних была представлена сказка "Про Федота-стрельца, удалого молодца". В образах всех персонажей предстал актер ТЮЗа Иван Иванов.

- Сказка Леонила Филатова - это собирательный образ всего российского сказочного фольклора, изложенный в стихах. Сам автор о своем произведении говорил так: «В нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть со всеми наравне!» У Ивана Иванова получилось смешно и актуально, - комментируют в ТЮЗе.

В официальной группе ТЮЗа пока выложены две версии сказки. Вторую часть можно увидеть по ссылке.

И женских тоже. Фото: кадр с видео

И женских тоже. Фото: кадр с видео

Леонид Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца". Часть 1. Исполняет Иван Иванов, тверской ТЮЗ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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