Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:16:15+03:00

Для всех, кто платит за проезд бесконтактной картой системы Visa, стоимость проезда уменьшается на 4 рубля до конца августа 2020 года. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Стоимость проезда автобусах "Транспорта Верхневолжья" с 30 июня снизится на 4 рубля, сообщает региональное правительство.

Это временная акция, организованная совместно с Visa и Сбербанком. На 4 рубля меньше с 30 июня до конца августа будут платить за проезд все пассажиры "Транспорта Верхневолжья", оплачивающие проезд бесконтактной банковской картой платёжной системы Visa (карта может принадлежать любому банку).

Сообщается, что это должно способствовать увеличению безналичной оплаты проезда, что особо актуально в нынешней эпидемической ситуации.

Напомним, банковская карта лидирует в рейтинге способов оплаты проезда в общественном транспорте Твери и Калининского района. Доля безналичных платежей с февраля по май увеличилась на 32%. За май 2020 года так было оплачено 59% поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU