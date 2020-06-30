2020-06-30T09:16:15+03:00
Общество

Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля

Акция действует только при оплате бесконтактной картой системы Visa
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Для всех, кто платит за проезд бесконтактной картой системы Visa, стоимость проезда уменьшается на 4 рубля до конца августа 2020 года.Для всех, кто платит за проезд бесконтактной картой системы Visa, стоимость проезда уменьшается на 4 рубля до конца августа 2020 года.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Стоимость проезда автобусах "Транспорта Верхневолжья" с 30 июня снизится на 4 рубля, сообщает региональное правительство.

Это временная акция, организованная совместно с Visa и Сбербанком. На 4 рубля меньше с 30 июня до конца августа будут платить за проезд все пассажиры "Транспорта Верхневолжья", оплачивающие проезд бесконтактной банковской картой платёжной системы Visa (карта может принадлежать любому банку).

Сообщается, что это должно способствовать увеличению безналичной оплаты проезда, что особо актуально в нынешней эпидемической ситуации.

Напомним, банковская карта лидирует в рейтинге способов оплаты проезда в общественном транспорте Твери и Калининского района. Доля безналичных платежей с февраля по май увеличилась на 32%. За май 2020 года так было оплачено 59% поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта