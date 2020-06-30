Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Средняя начисленная зарплата в Тверской области в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го выросла на 4%. Такие данные приводит региональное статистическое ведомство - Тверьстат - в отчёте о краткосрочных экономических показателях за апрель 2020 года.
По сравнению с мартовской зарплатой, средний заработок в Тверской области в апреле немного снизился - на 0,4%.
Что касается реальной заработной платы (т.е. её фактической покупательной способности), она в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го выросла на 1%. А по сравнению с мартом 2020-го - уменьшилась на 2%.
ИСТОЧНИК KP.RU