Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:55:01+03:00

Реальная зарплата за год выросла ниже, всего на 1%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Средняя начисленная зарплата в Тверской области в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го выросла на 4%. Такие данные приводит региональное статистическое ведомство - Тверьстат - в отчёте о краткосрочных экономических показателях за апрель 2020 года.

По сравнению с мартовской зарплатой, средний заработок в Тверской области в апреле немного снизился - на 0,4%.

Что касается реальной заработной платы (т.е. её фактической покупательной способности), она в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го выросла на 1%. А по сравнению с мартом 2020-го - уменьшилась на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU