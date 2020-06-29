Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме

29 Июнь 2020 2020-06-30T00:04:07+03:00

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В Твери с 29 июня библиотека имени Пушкина начала работать в обычном режиме. Об этом сотрудники учреждения культуры сообщили в своей социальной группе.

Режим работы следующий: понедельник — пятница: c 9.00 — 18.00. Cуббота, воскресенье: выходной день. Последний четверг месяца — санитарный день (библиотека не работает).

- Уважаемые читатели, приглашаем вас в гости! - приглашают горожан в библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU