Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
29 июня "Юная мисс Тверь-2020" Александра Швед выложила на свой страничке в соцсетях трогательный, но вместе с тем грустный пост.
"Пропал попугай! 28 июня улетел волнистый попугай из дома на улице 1-Суворова, д.7. Пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация, звоните в любое время! Вознаграждение гарантируем"
"Комсомолка" связалась с девушкой. Александра пояснила, что красивая голубая птичка откликается на кличку Жемчужинка.
- Пожалуйста передайте всем, если вдруг кто-то увидит его на улице, пусть сообщат нам, - рассказала девушка. - Очень хочется найти попугайчика, ведь дома остался ее мальчик, он тоскует, да и вся наша семья тоже грустит....
Телефон для связи: 89038017217.
ИСТОЧНИК KP.RU