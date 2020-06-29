Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери

29 Июнь 2020 2020-06-29T23:17:30+03:00

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В Твери вновь открывают для посещения парки и зоны для отдыха, также начался запуск фонтанов. До конца недели их включат во всех районах города.

Как пояснили в пресс-службе администрации Твери, к 5 июля планируется возобновить работу основных городских зон отдыха, которые минувшие три месяца были закрыты из-за эпидемии коронавируса.

С 24 июня можно свободно гулять в городских парках. Здесь же с соблюдением мер санитарной безопасности начинают работу торговые точки. В парке Победы стартует прокат лодок и катамаранов, в ландшафтном парке «Тьмака» можно будет арендовать надувную доску (SUP-борд) для катания по воде, там же начнёт работать верёвочный городок, а на городском пляже – прокат веломобилей.

Начинают работать и городские фонтаны. Уже включены фонтаны в городском саду, на Комсомольской площади, в сквере на проспекте Ленина напротив Политеха и сквере «Светлячок». В ближайшие дни начнут работать фонтаны в Сквере героев Чернобыля и в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина. До конца недели фонтаны включат во всех районах города.

А вот дата запуска аттракционов пока неизвестна, о ней городские власти обещают уведомить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU