В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:44:08+03:00

На компенсации за капремонт пенсионерам всего направлено более 22,7 млн рублей Фото: "КП" Архив

Это сделано за пять месяцев этого года

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В Тверской области за первые пять месяцев 2020 года на компенсацию взносов на капремонт домов для пожилых людей затратили более 22,7 млн рублей. Эти компенсации получили 23 356 пенсионеров. Из них 12 375 человек получили 50% платы, 10 981 человек - 100%. Об этом сообщило областное правительство.

Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления соцподдержки граждан пожилого возраста, а также соглашением между министерством строительства и ЖКХ РФ и правительством Тверской области.

- Очень важно создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку, - считает губернатор Игорь Руденя.

Компенсация предоставляется следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп в возрасте после 70 лет (в размере 50%);

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп старше 80 лет (в размере 100%).

Размер федеральной субсидии региону на уплату взноса за капремонт составляет 84% от общего объема средств. Еще 16% выделено из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU