2020-06-29T19:44:08+03:00
Недвижимость

В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт

Это сделано за пять месяцев этого года
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
На компенсации за капремонт пенсионерам всего направлено более 22,7 млн рублейНа компенсации за капремонт пенсионерам всего направлено более 22,7 млн рублейФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Тверской области за первые пять месяцев 2020 года на компенсацию взносов на капремонт домов для пожилых людей затратили более 22,7 млн рублей. Эти компенсации получили 23 356 пенсионеров. Из них 12 375 человек получили 50% платы, 10 981 человек - 100%. Об этом сообщило областное правительство.

Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления соцподдержки граждан пожилого возраста, а также соглашением между министерством строительства и ЖКХ РФ и правительством Тверской области.

- Очень важно создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку, - считает губернатор Игорь Руденя.

Компенсация предоставляется следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп в возрасте после 70 лет (в размере 50%);

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп старше 80 лет (в размере 100%).

Размер федеральной субсидии региону на уплату взноса за капремонт составляет 84% от общего объема средств. Еще 16% выделено из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта
В Тверской области в палатке отдохнул российский космонавт
Сильные дожди надвигаются на Тверскую область
Поисковики Твери просят помочь им с печатью ориентировок
В Тверской области на месте крушения самолета ИЛ-4 установили памятный крест
Специалисты Роспотребнадзора проверили чистоту воды на тверских пляжах
В Твери по улице Красина бегает лось
Автодор назвал стоимость Северного обхода Твери - 60 миллиардов рублей
На создание Ржевского мемориала в Тверской области собрали 511 миллионов рублей
Почта в Тверской области сообщает, как будет работать 1 июля
Самозанятым Тверской области напомнили, что они могут получить господдержку
Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе
В Твери во дворе проголосовала «дама с собачкой»
В Тверской области обновили статистику по коронавирусу
Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой
Скульптор памятника Ржевского мемориала показал, что лепит на самоизоляции
1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области
Покалеченную сову спасают в центре реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области
Прожиточный минимум увеличили в Тверской области
Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне
В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений