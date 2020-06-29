Сильные дожди надвигаются на Тверскую область
Во вторник, 30 июня, сильные дожди могут пройти некоторых районах Тверской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на тверской гидрометеоцентр.
Про град или сильный ветер в сообщении не говорится, но готовыми к таким сюрпризам стихии стоит быть всегда. Не далее как в минувшее воскресенье, 28 июня, некоторые территории к северу от Твери испытали на себе летнюю грозу с ураганным ветром, ливнем и огромным градом.
В связи с ухудшением погоды спасатели призывают отнестись к собственной безопасности ответственно и напоминают: в сильный дождь и ветер надлежит внимательно следить, не порваны ли провода линий электропередачи, не допускать переохлаждения организма, быть аккуратными на дороге и соблюдать дистанцию при управлении автомобилем.
Всем владельцам частных домов рекомендуют также проверить проходимость ливнёвок. В случае необходимости лучше прочистить дренажные системы, не дожидаясь начала дождя.
Если возникла чрезвычайная ситуация - не медлите и звоните спасателям МЧС по телефону 01 или 101 - с мобильных телефонов.
Продолжает действовать и единый телефон доверия регионального МЧС: +7 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU