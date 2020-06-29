2020-06-29T18:23:20+03:00
Общество

Сильные дожди надвигаются на Тверскую область

О приближающейся непогоде предупредили в МЧС
Виктория ТУШКОВА
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В Тверскую область спешит непогода - не забудьте взять с собой зонт.В Тверскую область спешит непогода - не забудьте взять с собой зонт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 30 июня, сильные дожди могут пройти некоторых районах Тверской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на тверской гидрометеоцентр.

Про град или сильный ветер в сообщении не говорится, но готовыми к таким сюрпризам стихии стоит быть всегда. Не далее как в минувшее воскресенье, 28 июня, некоторые территории к северу от Твери испытали на себе летнюю грозу с ураганным ветром, ливнем и огромным градом.

В связи с ухудшением погоды спасатели призывают отнестись к собственной безопасности ответственно и напоминают: в сильный дождь и ветер надлежит внимательно следить, не порваны ли провода линий электропередачи, не допускать переохлаждения организма, быть аккуратными на дороге и соблюдать дистанцию при управлении автомобилем.

Всем владельцам частных домов рекомендуют также проверить проходимость ливнёвок. В случае необходимости лучше прочистить дренажные системы, не дожидаясь начала дождя.

Если возникла чрезвычайная ситуация - не медлите и звоните спасателям МЧС по телефону 01 или 101 - с мобильных телефонов.

Продолжает действовать и единый телефон доверия регионального МЧС: +7 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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