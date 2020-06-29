Поисковики Твери просят помочь им с печатью ориентировок

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:05:46+03:00

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Сообщение о том, что Тверской волонтёр кий поисково-спасательный отряд «Сова» просит неравнодушных граждан помочь в печати ориентировке появилось в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте днём 29 июня.

В сообщении говорится:

«Уважаемые жители Твери. Наряду с расходниками для поисков очень затратным ресурсом становится необходимость печати ориентировок. Если у Вас есть принтер (или даже целая студия печати), и Вы готовы хотя бы изредка печатать ориентировки для нас (цветные или ч/б, А4), пожалуйста, заполните анкету по ссылке http://poisktver.ru/volunteer/ (в вариантах участия поставьте галочку "Печать ориентировок (есть принтер дома или на работе)"). Чем больше нас таких, тем выше шанс быстро сделать ориентировки на конкретных поисках».

Отряд ведёт волонтерскую деятельность с 2011 года, именно ориентировки этой организации чаще других видят жители города в сми и пабликах в интернете. За годы деятельности специалисты отряда помогли многим.

ИСТОЧНИК KP.RU