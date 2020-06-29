2020-06-29T15:37:34+03:00
Общество

В Тверской области на месте крушения самолета ИЛ-4 установили памятный крест

В торжественной церемонии установки креста приняли участие поисковики и духовенство
Алина ПЕТРОВА
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Установка креста на месте катастрофы ИЛ-4. Фото: vk.com/ группа «Андреапольский краеведческий музей».Установка креста на месте катастрофы ИЛ-4. Фото: vk.com/ группа «Андреапольский краеведческий музей».
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Днём 27 июня группа бойцов андреапольского поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова, совместно с благочинным Андреапольского благочинного округа Тверской епархии протоиереем Андреем Феофановичем Копачем установили памятный крест на месте катастрофы, произошедшей 19 апреля 1944 года, самолёта Ил-4 в окрестностях деревни Обруб Андреапольского района.

Сообщение о мемориальной церемонии появилось в соцсети ВКонтакте в группе «Андреапольский краеведческий музей».

Поисковики поясняют: «На месте прошлогодних эксгумационно-поисковых работ проведены панихида по погибшим и освещение креста».

Останки двух членов экипажа будут похоронены на гарнизонном воинском кладбище Андреаполя осенью текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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