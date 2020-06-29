В Тверской области на месте крушения самолета ИЛ-4 установили памятный крест

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:37:34+03:00

В торжественной церемонии установки креста приняли участие поисковики и духовенство

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Днём 27 июня группа бойцов андреапольского поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова, совместно с благочинным Андреапольского благочинного округа Тверской епархии протоиереем Андреем Феофановичем Копачем установили памятный крест на месте катастрофы, произошедшей 19 апреля 1944 года, самолёта Ил-4 в окрестностях деревни Обруб Андреапольского района.

Сообщение о мемориальной церемонии появилось в соцсети ВКонтакте в группе «Андреапольский краеведческий музей».

Поисковики поясняют: «На месте прошлогодних эксгумационно-поисковых работ проведены панихида по погибшим и освещение креста».

Останки двух членов экипажа будут похоронены на гарнизонном воинском кладбище Андреаполя осенью текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU