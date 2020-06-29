В Тверской области на месте крушения самолета ИЛ-4 установили памятный крест
Днём 27 июня группа бойцов андреапольского поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова, совместно с благочинным Андреапольского благочинного округа Тверской епархии протоиереем Андреем Феофановичем Копачем установили памятный крест на месте катастрофы, произошедшей 19 апреля 1944 года, самолёта Ил-4 в окрестностях деревни Обруб Андреапольского района.
Сообщение о мемориальной церемонии появилось в соцсети ВКонтакте в группе «Андреапольский краеведческий музей».
Поисковики поясняют: «На месте прошлогодних эксгумационно-поисковых работ проведены панихида по погибшим и освещение креста».
Останки двух членов экипажа будут похоронены на гарнизонном воинском кладбище Андреаполя осенью текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU