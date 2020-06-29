2020-06-29T15:25:23+03:00
Общество

В Твери по улице Красина бегает лось

Животное сфотографировали автомобилисты
Алина ПЕТРОВА
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Автомобилисты сфотографировали лося на улице Красина в Твери. Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей.Тверь»Автомобилисты сфотографировали лося на улице Красина в Твери. Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей.Тверь»
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Днём 29 июня автомобилисты сфотографировали лося, выбегающего из деревьев, растущих вдоль дороги на улице Красина.

Сообщение об этом появилось в паблике в соцсети ВКонтакте “Подслушано у водителей.Тверь».

Пользователи в комментариях негодуют: «Там же дети гуляют. Животное ведёт себя агрессивно», «Третий день уже там бегает», «Это не первое сообщение о молодняке».

Действительно, на окраинах города особенно в весеннее время можно встретить молодых лосей. Некоторые из них и в частный сектор забредают. Пару лет назад молодого лося ветеринары отловили в одном из тверских огородов.

Автомобилистам нужно быть внимательнее - попадая в городскую среду, животное несётся, не разбирая дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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