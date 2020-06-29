В Твери по улице Красина бегает лось
Днём 29 июня автомобилисты сфотографировали лося, выбегающего из деревьев, растущих вдоль дороги на улице Красина.
Сообщение об этом появилось в паблике в соцсети ВКонтакте “Подслушано у водителей.Тверь».
Пользователи в комментариях негодуют: «Там же дети гуляют. Животное ведёт себя агрессивно», «Третий день уже там бегает», «Это не первое сообщение о молодняке».
Действительно, на окраинах города особенно в весеннее время можно встретить молодых лосей. Некоторые из них и в частный сектор забредают. Пару лет назад молодого лося ветеринары отловили в одном из тверских огородов.
Автомобилистам нужно быть внимательнее - попадая в городскую среду, животное несётся, не разбирая дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU