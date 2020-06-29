2020-06-29T15:07:54+03:00
Общество

Автодор назвал стоимость Северного обхода Твери - 60 миллиардов рублей

Строительство финального участка платной трассы М-11 начнут в 2021 году
Алина ПЕТРОВА
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Строительство северного обхода Твери стартует в 2021 году.Строительство северного обхода Твери стартует в 2021 году.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Строительством северного обхода Твери в составе трассы М-11 обойдётся более чем в 60 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС.

По его словам, контракт на строительство уже подписан, проведено совещание с руководством Тверской области. На следующей год запланирована экспертиза объекта и, при получении финансирования из федеральной казны, старт строительства. Завершить стройку планируют в 2023 году.

Напомним, сейчас следующие по М-11 автомобилисты в районе Твери сворачивают на южный обход города, который входит в состав бесплатной трассы М-10. Строительство северного обхода Твери позволит разгрузить этот участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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