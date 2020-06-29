2020-06-29T14:13:12+03:00
Общество

На создание Ржевского мемориала в Тверской области собрали 511 миллионов рублей

Завершен народный сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Ржевский мемориал возводили на народные пожертвования и спонсорские деньги. Фото- момент монтажа скульптуры советского солдата.Ржевский мемориал возводили на народные пожертвования и спонсорские деньги. Фото- момент монтажа скульптуры советского солдата.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Открытие мемориала состоится завтра, 30 июня. Предполагается, что участие в торжественной церемонии примут Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Монумент возводили на народные пожертвования и спонсорские средства. Было собрано более 511 млн рублей. Накануне открытия сбор средств был завершён, об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Напомним, инициатива создания мемориала принадлежит ветеранам, в том числе участникам боев под Ржевом.

В основу идеи центральной 25-метровой фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Масштабный мемориал построен на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов, в память обо всех наших солдатах и офицерах, павших на фронтах Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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