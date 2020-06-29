2020-06-29T14:06:55+03:00
Общество

Почта в Тверской области сообщает, как будет работать 1 июля

Подробности можно уточнить в мобильном приложении
Ирина ТАРАСОВА
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Подробности можно уточнить в мобильном приложении. Фото: Почта РоссииПодробности можно уточнить в мобильном приложении. Фото: Почта России
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Почта России в Тверской области сообщает о режиме работы отделений 1 июля.

- 1 июля 2020 года станет выходным для всех отделений почтовой связи Тверской области, - комментирует пресс-служба учреждения.

А вот во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику.

Напоминаем, уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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