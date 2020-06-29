29 Июнь 2020 2020-06-29T12:43:31+03:00

На нем размещено более 100 000 предложений работодателей

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Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе. Новая площадка для выпускников вузов была запущена недавно, в рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия –страна возможностей».

Представляет она собой сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны – дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 вакансий.

- Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции, - отмечают создатели онлайн-платформы.

Сервис подбора вакансий запущен на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU