2020-06-29T12:43:31+03:00
Общество

Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе

На нем размещено более 100 000 предложений работодателей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе. Новая площадка для выпускников вузов была запущена недавно, в рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия –страна возможностей».

Представляет она собой сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны – дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 вакансий.

- Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции, - отмечают создатели онлайн-платформы.

Сервис подбора вакансий запущен на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самозанятым Тверской области напомнили, что они могут получить господдержку
Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе
В Твери во дворе проголосовала «дама с собачкой»
В Тверской области обновили статистику по коронавирусу
Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой
Скульптор памятника Ржевского мемориала показал, что лепит на самоизоляции
1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области
Покалеченную сову спасают в центре реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области
Прожиточный минимум увеличили в Тверской области
Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне
В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений