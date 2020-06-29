2020-06-29T11:43:48+03:00
Политика

В Твери во дворе проголосовала «дама с собачкой»

Пес во время процесса волеизъявления хозяйки вел себя благопристойно
Алексей АНДРЕЕВ
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В Твери голосуют и во время прогулок с собачками. Фото: ПТОВ Твери голосуют и во время прогулок с собачками. Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается голосование по поправкам к Конституции РФ. Помимо участков, которые работают с 8:00 до 20:00, голосовать можно прямо во дворах. Для жителей это, конечно, удобно.

Так, именно на таком уличном "участке" проголосовала одна дама в Твери в микрорайоне Южный, выйдя прогуляться с собачкой.

Как выяснилось женщину зовут Зинаида Шелекет, а ее собачку - Тошка. Песик вел себя вполне пристойно, пока его хозяйка ставила галку в бюллетене и кидала его в ящик.

- Очень здорово, что так организован процесс, - сказала дама с собачкой. - В нашем доме много пожилых людей, в жару идти на участок им сложно было бы. Всем очень нравится – вышел и проголосовал. Всем понятно, что эти изменения в основной закон нужны, давно назрели.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить до 1 июля включительно. Участки продолжат работать с 8.00 до 20.00, во дворах и дачных кооперативах проголосовать можно до 21.00. Время в каждом таком случае сообщается дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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