В Тверской области обновили статистику по коронавирусу
По данным оперштаба региона на утро 29 июня за весь период пандемии в Тверской области выявлено 3574 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели 19 человек, за весь период по данным на 29 июня излечились 2343 заболевших.
1163 гражданина (+31 за сутки) сейчас изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
68 человек с подтверждённым коронавирусом умерли. За последние сутки летальных исходов не зафиксировано.
За весь период на коронавирус в регионе проведено 113134 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 331.
ИСТОЧНИК KP.RU
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