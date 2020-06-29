2020-06-29T11:02:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области обновили статистику по коронавирусу

За последние сутки в регионе излечились 19 граждан
Алексей АНДРЕЕВ
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За сутки в регионе выявлено еще 50 положительных проб на коронавирус. фото: ПТОЗа сутки в регионе выявлено еще 50 положительных проб на коронавирус. фото: ПТО
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По данным оперштаба региона на утро 29 июня за весь период пандемии в Тверской области выявлено 3574 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели 19 человек, за весь период по данным на 29 июня излечились 2343 заболевших.

1163 гражданина (+31 за сутки) сейчас изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

68 человек с подтверждённым коронавирусом умерли. За последние сутки летальных исходов не зафиксировано.

За весь период на коронавирус в регионе проведено 113134 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 331.

ИСТОЧНИК KP.RU

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