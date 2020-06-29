Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:57:52+03:00

Беседа будет посвящена Дням памяти преподобного Нила Столобенского и святой Анны Кашинской

Беседа будет посвящена Дням памяти преподобного Нила Столобенского и святой Анны Кашинской

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30 июня в 17.00 жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с интересным человеком, Галиной Сергеевной Гадаловой, посвящённую Дням памяти преподобного Нила Столобенского и святой Анны Кашинской.

Галина Сергеевна Гадалова - кандидат исторических наук. Специалист по древнерусской агиографии. Член Общества Михаила Ярославича Тверского, Научно-исследовательского центра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова. Исследователь и составитель каталогов старопечатных книг тверских хранилищ.

Автор книги «Житие преподобного Макария Калязинского: источники, композиция, топика, проблемы авторства (по списку Великих миней четьих митрополита Макария)», а также свыше 40 публикаций по истории Тверского княжеского дома и тверским святым. Лауреат премии имени И.С. Соколова-Микитова.

Видеотрансляция будет доступна в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU