Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой
30 июня в 17.00 жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с интересным человеком, Галиной Сергеевной Гадаловой, посвящённую Дням памяти преподобного Нила Столобенского и святой Анны Кашинской.
Галина Сергеевна Гадалова - кандидат исторических наук. Специалист по древнерусской агиографии. Член Общества Михаила Ярославича Тверского, Научно-исследовательского центра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова. Исследователь и составитель каталогов старопечатных книг тверских хранилищ.
Автор книги «Житие преподобного Макария Калязинского: источники, композиция, топика, проблемы авторства (по списку Великих миней четьих митрополита Макария)», а также свыше 40 публикаций по истории Тверского княжеского дома и тверским святым. Лауреат премии имени И.С. Соколова-Микитова.
Видеотрансляция будет доступна в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU