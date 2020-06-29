1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:51:50+03:00

Исключение будет лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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1 июля 2020 года возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам, сообщает Тверское региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Согласно поправкам в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» пенсионеры, которые официально являются опекунами или попечителями (том числе по договору о приёмной семье), будут получать страховые пенсии с учётом индексации.

Напомним, в настоящее время такие пенсионеры приравнены к работающим. За пенсионеров-опекунов перечисляются страховые взносы, а выплата пенсии с учётом индексации возобновляется после завершения опеки.

С 1 июля 2020 года перерасчет пенсии с учётом индексации для них пройдёт беззаявительно, то есть автоматически: обращаться в ПФР или другие ведомства не нужно.

Исключение лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов. Им проиндексируют пенсию после увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU