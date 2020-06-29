2020-06-29T09:51:50+03:00
Общество

1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области

Перерасчет пенсии пройдёт беззаявительно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Исключение будет лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов.Исключение будет лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

1 июля 2020 года возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам, сообщает Тверское региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Согласно поправкам в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» пенсионеры, которые официально являются опекунами или попечителями (том числе по договору о приёмной семье), будут получать страховые пенсии с учётом индексации.

Напомним, в настоящее время такие пенсионеры приравнены к работающим. За пенсионеров-опекунов перечисляются страховые взносы, а выплата пенсии с учётом индексации возобновляется после завершения опеки.

С 1 июля 2020 года перерасчет пенсии с учётом индексации для них пройдёт беззаявительно, то есть автоматически: обращаться в ПФР или другие ведомства не нужно.

Исключение лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов. Им проиндексируют пенсию после увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самозанятым Тверской области напомнили, что они могут получить господдержку
Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе
В Твери во дворе проголосовала «дама с собачкой»
В Тверской области обновили статистику по коронавирусу
Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой
Скульптор памятника Ржевского мемориала показал, что лепит на самоизоляции
1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области
Покалеченную сову спасают в центре реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области
Прожиточный минимум увеличили в Тверской области
Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне
В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений