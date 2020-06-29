1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области
1 июля 2020 года возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам, сообщает Тверское региональное отделение Пенсионного фонда РФ.
Согласно поправкам в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» пенсионеры, которые официально являются опекунами или попечителями (том числе по договору о приёмной семье), будут получать страховые пенсии с учётом индексации.
Напомним, в настоящее время такие пенсионеры приравнены к работающим. За пенсионеров-опекунов перечисляются страховые взносы, а выплата пенсии с учётом индексации возобновляется после завершения опеки.
С 1 июля 2020 года перерасчет пенсии с учётом индексации для них пройдёт беззаявительно, то есть автоматически: обращаться в ПФР или другие ведомства не нужно.
Исключение лишь для работающих и получающих зарплату пенсионеров-опекунов. Им проиндексируют пенсию после увольнения.
ИСТОЧНИК KP.RU