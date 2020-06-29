2020-06-29T07:38:30+03:00
Общество

Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне

Двоим юбилярам исполнилось по сто лет, а одной долгожительнице - 102 года
Виктория ТУШКОВА
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В июне двоим жителям Тверской области исполнилось по сто летВ июне двоим жителям Тверской области исполнилось по сто летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Об именинниках-долгожителях, которым перевалило за сто лет, ежемесячно рассказывает тверское региональное отделение Пенсионного фонда. В июне таких почётных именинников трое.

-В первый летний месяц исполнилось 102 года Фаине Арсеньевне Наумовой, а Борису Петровичу Колесову и Марии Николаевне Макаровой - по сто лет, - сообщает ПФР по Тверской области.

Фаина Арсеньевна - жительница Фировского района. Борис Петрович живёт в Твери, а Мария Николаевна в Вышнем Волочке

Отделение ПФР по Тверской области поздравляет земляков, к поздравлениям присоединяется и "КП"-Тверь"!

ИСТОЧНИК KP.RU

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