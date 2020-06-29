Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне
Об именинниках-долгожителях, которым перевалило за сто лет, ежемесячно рассказывает тверское региональное отделение Пенсионного фонда. В июне таких почётных именинников трое.
-В первый летний месяц исполнилось 102 года Фаине Арсеньевне Наумовой, а Борису Петровичу Колесову и Марии Николаевне Макаровой - по сто лет, - сообщает ПФР по Тверской области.
Фаина Арсеньевна - жительница Фировского района. Борис Петрович живёт в Твери, а Мария Николаевна в Вышнем Волочке
Отделение ПФР по Тверской области поздравляет земляков, к поздравлениям присоединяется и "КП"-Тверь"!
ИСТОЧНИК KP.RU